Давосский форум пройдет без России

11 янв. 19:12

Россия не примет участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе с 16 по 20 января, сообщили в российском посольстве в Швейцарии.

"Пресс-служба посольства подтверждает, что российская делегация не примет участия в форуме", - цитирует ТАСС пресс-секретаря посольства Владимира Хохлова.

Ранее СМИ заявляли о том, что российской делегации не будет на форуме из-за проводимой на Украине специальной военной операцией.

"В феврале 2022 года мы решили прервать наши контакты с российскими компаниями и представителями правительства. С тех пор ситуация и, соответственно, наша позиция не изменились", - приводит газета Berner Zeitung слова исполнительного директора ВЭФ Алоиса Цвингги.