Более 20 оппозиционных депутатов могут потерять мандаты в Армении

11 янв. 19:21

В Армении могут потерять мандаты 22 оппозиционных депутата - с соответствующим запросом Совет парламента намерен обратиться в Конституционный суд.

Сегодня на заседании Совета на обсуждение был вынесен вопрос лишения мандатов депутатов блока "Армения". В проекте решения Совета указано, что обращение будет направлено в КС 13 января.

Как заявила пресс-секретарь спикера парламента Цовинар Хачатрян, оппозиционеры превысили разрешенный лимит пропусков заседаний.

"По каждому депутату проводится отдельное голосование - обращаться ли в КС по поводу лишения мандата или нет", - цитирует ее Sputnik Армения.

Напомним, с апреля прошлого года оппозиционные фракции "Честь имею" и "Армения" бойкотировали заседания законодательного органа.