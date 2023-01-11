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Самым популярным курортом Крыма признана Ялта

Самым популярным курортом Крыма признана Ялта

Самым востребованным курортом Крыма оказалась Ялта, рассказала глава администрации города Янина Павленко.

Гостиницы и санатории Ялты в прошлом году приняли свыше 2,3 млн туристов из в общей сложности 6,5 млн гостей, посетивших курорты региона.

Павленко указала, что, невзирая на проблемы с логистикой, Новый год в Ялте отметили около 64 тыс туристов, всего в Крым на это время приехали 177 тыс гостей.

Градоначальница уточнила, что топовые объекты размещения с круглогодичной инфраструктурой, грамотно определившие ценовую политику и маркетинговые программы, были заполнены на 80%, некоторые - даже на 90%.

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