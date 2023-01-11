Динара Алиева: "Я продукт двух культур - азербайджанской и русской"

Отец Динары Алиевой мечтал, чтобы она стала пианисткой. Сам он профессиональным музыкантом не был, но обладал абсолютным слухом, играл на фортепиано, "импровизировал, мог подобрать любую мелодию", вспоминает певица. Мама работала хормейстером в музыкальной школе, а по второй профессии - режиссер. "Даже выбирая мне имя, мама думала о своих любимых актрисах. Меня назвали в честь Дины Дурбин, но в итоге Дина трансформировалась в Динару", - объясняет она.

Музыкальную школу Динара окончила как пианистка, поступила в Бакинскую музыкальную академию в класс известной певицы и педагога Хураман Касимовой, которая дала ей "прекрасную основу для работы с голосом". А актерскому мастерству она училась у первой женщины-режиссера Азербайджана Гюльджахан Гюльахмедовой-Мартыновой. "Гюля ханум Мартынова научила меня жить на сцене", - признается певица. Потом был Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета, где Алиева исполняла ведущие партии.

Событием, изменившим жизнь, она называет приезд в Баку Монсеррат Кабалье и участие в ее мастер-классе. Знаменитая певица отметила Динару как молодое дарование. "У этой молодой певицы золотой голос и большое будущее", - заявила она. Такая оценка "вселила уверенность", Алиева "стала стремиться на конкурсы, решила завоевать Москву - петь в Большом театре". Дебют на его сцене состоялся в 2009 году, а в 2010-ом она стала солисткой Большого театра.

И Баку, и Москва имеют для Алиевой большое значение. "Баку - это родина, дом, детство", там "начиналось мое становление как певицы", говорит она. "И тембр, который так отмечают критики - он наверняка связан с тем местом, где я родилась. Баку - это много солнца, море, южный климат… это основа. Все остальное пришло с практикой", - рассказывает певица. "Москва - вторая родина, город, подаривший мне известность и профессию. Так что можно сказать, что я продукт двух культур - азербайджанской и русской", - считает она.

В Большом театре с Динарой много занималась профессор, педагог Молодежной оперной программы и оперной труппы ГАБТ Светлана Нестеренко - "наставник тонкий, мудрый, заботливый". С ней певица разучивала практически весь основной репертуар - почти три десятка партий сопрано. "Она сама по себе была настолько светлым человеком, что ее присутствие перед каждым моим выступлением, если она приходила, создавало атмосферу спокойствия", - признается она. А Нестеренко называла Алиеву одной из любимых учениц: "У нее от природы очень красивый голос. Она мне очень понравилась тем, что невероятно музыкальна - с этим надо родиться". Кроме того, Динара Алиева "невероятно работоспособная, очень актерски одаренная, у нее есть чувство сцены, она очень хорошо музыкально передает чувства своих героинь, ее любят все дирижеры", отмечала Нестеренко.

По мнению певицы, ей "несказанно везло на встречи". Одна из них - с Муслимом Магомаевым. "Мне захотелось очень, чтобы он меня послушал", - рассказывает историю их знакомства Алиева. Она отправила выдающемуся певцу письмо по электронной почте и получила ответ. Так началось общение с Муслимом Магомаевым и Тамарой Синявской. "Он очень ко мне по-доброму относился, мы созванивались потом, виделись не раз", - вспоминает певица. А Магомаев говорил: "С удовольствием болею за будущее Динары Алиевой. Она прекрасная певица". Важным считает Алиева еще одно знакомство: "Счастлива, что была представлена Елене Образцовой, присутствовала на ее мастер-классе. Наше общение с Еленой Васильевной не прерывалось, последние годы мы выступали вместе".

Динара Алиева отмечена наградами международных конкурсов имени Бюльбюля (Баку, 2005), имени Марии Каллас (Афины, 2007), Елены Образцовой (Санкт-Петербург, 2007), имени Франсиско Виньяса (Барселона, 2010), Operalia (Милан, 2010). Она сотрудничает с ведущими оперными театрами в разных странах, в числе ее творческих партнеров Пласидо Доминго и Хосе Кура, Мариуш Квечень и Марсело Альварес, Эльчин Азизов и Олег Долгов, Елена Манистина и Надя Крастева, другие оперные звезды.

С особым чувством народная артистка Азербайджана выступает на родине. В мае 2021 года она участвовала в музыкальном фестивале "Харыбюльбюль" в Шуше. "Концерт прошел замечательно, мы получили море эмоций и чувств. Надеюсь, в Шуше продолжит звучать наша музыка", - сказала певица в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа". А в августе прошлого года она выступала в Баку на концерте, посвященном 80-летию со дня рождения Муслима Магомаева.

Еще одна страница в творческой биографии солистки Большого театра - международный музыкальный фестиваль Opera Art, который она создала в Москве. Впервые он прошел в октябре - декабре 2015 года. В фестивале вместе с Алиевой участвуют известные российские и зарубежные певцы и дирижеры, такие как приглашенный солист Большого театра Николай Диденко, солист Мариинского театра Дмитрий Воропаев, солист театра "Новая опера", приглашенный солист Большого театра Василий Ладюк, турецкий тенор Мурат Карахан, азербайджанский баритон Авяз Абдуллаев, американский тенор Чарльз Кастроново, израильский дирижер Даниэль Орен. В афише Opera Art - оперы в концертном исполнении, программы "Верди-гала" и "Пуччини-гала", концерты. На одном из концертов, который назывался "Оперные голоса Азербайджана", выступил молодой тенор Азер Рзазаде в сопровождении Российского национального оркестра под управлением Ялчина Адыгезалова.