Путин и Раиси провели телефонный разговор

11 янв. 18:26

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Рассмотрены актуальные вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества. В частности, президенты высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах", - говорится в сообщении.

Обсуждая международную проблематику, президенты позитивно оценили налаженную тесную координацию в рамках Астанинского процесса, который играет ключевую роль в сирийском урегулировании, а также озвучили настрой на продолжение взаимодействия для нормализации ситуации в Сирии и восстановления территориальной целостности республики.

Путин и Раиси также наметили осуществление ряда двусторонних контактов на высоком уровне.