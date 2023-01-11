Дагестанский депутат стал членом известной бойцовской лиги

11 янв. 18:20

Рустам Хабилов, являющийся бойцом MMA и депутатом Народного собрания Дагестана, подписал контракт с бойцовской лигой Bellator, сообщил его менеджер Ризван Магомедов.

По его словам, политик получил американскую визу и дебютирует в лиге в марте текущего года. Имя соперника Хабилова объявят в ближайшее время, добавил он.

Хабилов с 2012 по 2019 год был бойцом UFC, на его счету 9 побед и 3 поражения. В 2021 году спортсмен стал депутатом Народного собрания, войдя в комитет по культуре, делам молодежи, спорту и туризму.