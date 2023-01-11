Годовая инфляция в России оказалась ниже прогноза

11 янв. 17:36

Инфляция в РФ по итогам 2022 года достигла 11,9% и оказалась таким образом ниже спрогнозированного уровня, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента с членами правительства.

"Уже по итогам года у нас инфляция ниже 12%, если быть точнее - 11,9%. Это несмотря на то, что мы перенесли индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года", - приводит его слова ТАСС.

Министр пояснил, что инфляция опустилась ниже прогноза во многом благодаря стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе и хорошему урожаю, а также работе с товаропроводящей сетью и по развитию каналов сбыта: сельхозпродукция быстро попадает в магазины, развивается конкуренция и система ценообразования.

Напомним, Минэкономразвития РФ ожидало, что инфляция по итогам 2022 года составит в районе 12%, в 2023 году прогнозировалось снижение до 5,5%.