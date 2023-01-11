Иран и Туркменистан поговорили об укреплении сотрудничества в сфере экономики

11 янв. 16:54

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари. Об этом сообщили в МИД Туркменистана.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В частности, была отмечена значимость деятельности межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству. На повестку дня были также вынесены вопросы развития сотрудничества в топливно-энергетическом секторе, наращивания транспортно-транзитного потенциала.

Помимо этого, дипломаты поговорили о совместных мероприятиях и встречах, которые должны состояться в 2023 году. Они выразили приверженность дальнейшему курсу упрочения партнерства двух стран, которое опирается на исконные принципы дружбы, добрососедства и взаимного уважения, передает агентство IRNA.