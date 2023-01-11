Железноводск на год лишился бесплатных туалетов

Мэр Железноводска Евгений Бакулин сообщил о закрытии до конца года бесплатных туалетов, пишет "АиФ-Ставрополье".
На ремонт ушли уборные рядом с Пушкинской галереей и возле Смирновского источника. Таким образом, власти оставили жителей и гостей города без кабинок для удобства.
"Курорт специализируется на лечении желудочно-кишечного тракта, так что туалеты - наша главная необходимость, и все они - бесплатные. После ремонта мы откроем новые удобные уборные. Кроме того, мы организуем бесплатный туалет в Школьном сквере в поселке Иноземцево", - добавил Бакулин.