Три тонны наркотиков изъяли в иранском Чабахаре

11 янв. 17:11

Полиция Ирана сегодня задержала группу контрабандистов в городе Чабахар в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Об этом рассказал прокурор общественного и революционного суда города Захедан (столица провинции) Мехди Шамсабади.

Как сообщило агентство Tasnim, во время операции удалось изъять партию наркотиков весом в три тонны.

Прокурор поведал, что правоохранители вели слежку за бандой в течение нескольких месяцев.

"Сегодня были обнаружены пять автомобилей с припрятанными в них наркотическими средствами, а также несколько единиц боевого оружия и боеприпасы… Эта партия наркотиков содержала две тонны опиума и одну тонну метамфетамина", - заявил прокурор.

По его словам, у преступников было современное оборудование, машины и боевое оружие. Они собирались доставить партию в глубь страны.

Открыто уголовное дело.