Спортсмены из Волгограда и Дагестана не поделили трассу на Домбае

11 янв. 16:40

Лыжник и сноубордист из Волгограда и Дагестана получили многочисленные травмы, столкнувшись во время катания на горнолыжной трассе курорта Домбай в Карачаево-Черкесии, - сообщили сегодня в управлении КЧР по ГО и ЧС.

Инцидент произошел на склоне горы Мусса-Ачитара из-за того, что лыжник и сноубордист спускались по склону, развив слишком большую скорость. В результате столкновения оба получили множественные травмы, в том числе закрытые черепно-мозговые, - передает "Интерфакс".

Спасатели Домбайской спасательной станции оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в больницу.