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Спортсмены из Волгограда и Дагестана не поделили трассу на Домбае

Спортсмены из Волгограда и Дагестана не поделили трассу на Домбае

Лыжник и сноубордист из Волгограда и Дагестана получили многочисленные травмы, столкнувшись во время катания на горнолыжной трассе курорта Домбай в Карачаево-Черкесии, - сообщили сегодня в управлении КЧР по ГО и ЧС.

Инцидент произошел на склоне горы Мусса-Ачитара из-за того, что лыжник и сноубордист спускались по склону, развив слишком большую скорость. В результате столкновения оба получили множественные травмы, в том числе закрытые черепно-мозговые, - передает "Интерфакс".

Спасатели Домбайской спасательной станции оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в больницу.

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