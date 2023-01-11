Новак объяснил, почему вырос дисконт на российскую нефть

11 янв. 16:32

Дисконт на российскую нефть в январе 2023 года вырос в первую очередь из-за подорожания фрахта. Об этом вице-премьер России Александр Новак заявил на совещании президенту РФ Владимиру Путину.

При этом он выразил надежду на то, что это временная ситуация, и вскоре скидка сократится.

"Дисконт должен со временем уменьшиться, как это мы наблюдали в течение 2022 года, когда в марте-апреле дисконт сильно вырос, а потом начал постепенно падать и в два раза уменьшился", - поведал он.

Новак отметил, что в настоящее время основными рисками являются дисконт, эмбарго на поставки нефтепродуктов и потолок цен.

"Будет реагировать, будем докладывать, принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить поставки на новые рынки, логистику, транспортировку", - цитирует вице-премьера ТАСС.