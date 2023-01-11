Путин констатировал стабильность экономики РФ 

11 янв. 16:26

Экономика России, а также финансовая и банковская системы страны находятся в стабильном состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, это позволяет надеяться, что эта динамика будет сохранена в 2023 году. "Мы можем уверенно констатировать, что финансовая, банковская системы страны, экономика в целом, находятся в стабильном состоянии, активно развиваются. У нас есть все основания полагать, что такие темпы будут сохранены и в 2023 году", - сказал российский лидер на первом в 2023 году совещании с членами правительства.