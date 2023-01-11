Кубанские полицейские задержали подозреваемого в поджоге архива ФСИН

11 янв. 16:22

Сотрудникам полиции и УФСБ РФ по Краснодарскому краю удалось оперативно задержать подозреваемого в поджоге архива филиала уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району.

"Полицейские совместно с коллегами из регионального УФСБ России задержали 34-летнего местного жителя. По словам задержанного, он проник внутрь помещения, разбив стекло, поджег бумагу, чтобы согреться, а затем покинул здание", - сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, передает "Интерфакс".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", возгорание в архиве филиала уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району Краснодарского края произошло ранним утром 9 января. В результате пожара была уничтожена часть личных дел ранее осужденных.