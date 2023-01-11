Ставрополье справилось с гриппом и ОРВИ на 58,9%

11 янв. 16:13

На Ставрополье медики отмечают резкое снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ - на 58,9% за неделю, однако эпидпорог еще превышен, проинформировали в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

"Показатель заболеваемости составил 39,9 случая на 10 тыс. населения, что ниже уровня предыдущей недели на 58,9%, выше эпидпорога для данной недели на 28,06%. Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах населения, однако показатели заболеваемости превысили эпидпороги данной недели", - говорится в сообщении.

Ранее из-за роста заболеваемости в крае продлили работу медицинских организаций.