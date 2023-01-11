Глава МИД Ирана объяснил, почему был вызван посол Ирака

11 янв. 15:54

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Ирака в Тегеране из-за разногласий в наименовании Персидского залива. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы вызвали посла Ирака в министерство иностранных дел по причине того, что власти в Багдаде использовали неверное наименование Персидского залива", - приводит его слова агентство IRNA.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Тегеран уведомил Багдад, что крайне чувствительно относится к необходимости использовать точное и полное название Персидского залива".

Он пояснил, что, "несмотря на стратегические и братские отношения с Ираком", Иран был вынужден открыто выразить свой протест по этому вопросу.