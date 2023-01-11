Под Нижним Новгородом спасли замерзавших в автобусе 19 граждан Узбекистана

11 янв. 15:57

Российские полицейские накануне спасли 19 граждан Узбекистана, замерзавших в сломанном микроавтобусе на трассе в Нижегородской области, - сообщает региональное управление МВД.

Информация о том, что в Навашинском районе на трассе сломался микроавтобус, следовавший из Москвы в Узбекистан, поступила в полицию из единой дежурно-диспетчерской службы вера около 17.00 по местному времени.

"В салоне микроавтобуса находились 19 человек, все граждане ближнего зарубежья. На место ЧП незамедлительно выехал наряд ДПС, который обнаружил замерзающих людей. Во взаимодействии с администрацией Навашинского района, которая предоставила транспорт для перевозки, сотрудники полиции доставили иностранцев в отдел полиции. Решается вопрос об их последующем размещении", - говорится в сообщении, передает Sputnik Узбекистан.

Температура воздуха в Нижегородской области днем ранее опускалась до 40 градусов мороза.