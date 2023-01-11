Иран заморозило до – 27

11 янв. 15:49

Холода и снегопады пришли в центральные и северные районы Ирана. По данным агентства Fars, в городе Сераб (провинция Восточный Азербайджан) зафиксирована температура минус 27 градусов по Цельсию, в Зенджане - административном центре одноименной провинции - минус 12 градусов, но самые холодные сутки с начала зимы пережил Тегеран.

В связи с морозами в провинции Лорестан закрыты государственные учреждения. В провинции Гилян прекращена работа всех офисов и банков.

Кроме того, снегопад и обледенение взлетно-посадочной полосы накануне привели к отмене 57 рейсов в аэропорту Мешхеда. Работа аэропорта пока не возобновлена.