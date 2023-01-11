В Республиканской больнице в Нальчике появится отделение нейрореабилитации 

11 янв. 15:36

Первое в Кабардино-Балкарии отделение нейрореабилитации откроется в Республиканской клинической больнице (РКБ) в Нальчике, сообщается на сайте Минздрава КБР.

Для его работы приобретен роботизированный комплекс Lokomat. «В рамках федерального проекта „Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация“ на базе Республиканской клинической больницы в столице Кабардино-Балкарии откроется отделение нейрореабилитации, для которого приобретено специализированное медицинское оборудование – роботизированный медицинский комплекс Lokomat», - говорится в сообщении.

Комплекс сочетает в себе роботизированную локомоторную терапию с мотивационным тренингом, а также дает объективную оценку состояния пациента с помощью расширенных инструментов обратной связи.

