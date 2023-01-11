Россияне чаще выбирали для новогодних путешествий Дубай и Сочи

11 янв. 15:30

В столичном аэропорту Домодедово назвали самые популярные новогодние направления для российских туристов.

"Традиционно лидером среди российских городов стал Сочи - пассажиропоток на маршруте в этом сезоне вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А самым популярным международным направлением стал Дубай, трафик в который увеличился на 41%", - , сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передает РИА Новости.

Также очень востребованными маршрутами у пассажиров во время праздничных каникул стали Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды, а на международных воздушных линиях - Ташкент, Стамбул и Ереван.

Самым популярным днем для вылета на отдых стало 30 декабря, когда Домодедово обслужил более 240 рейсов, еще 4,3 тыс пассажиров встретили Новый год в воздухе, вылетев из аэропорта 31 декабря.