Президент Израиля пригласил президента Турции посетить свою страну

11 янв. 15:12

Президент Израиля Ицхак Герцог пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана посетить еврейское государство. Это заявление он сделал в среду, в ходе приема в Иерусалиме верительных грамот у нового посла Турции Шакира Озкана Торунлара.

"Президент Эрдоган в прошлом году подчеркивал в беседах со мной и публично важность партнерства между Израилем и Турцией, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью как президент Государства Израиль, чтобы пригласить президента Эрдогана посетить Израиль, что, я уверен, будет способствовать углублению связей и сотрудничества между нашими странами", - приводит слова Герцога его пресс-служба.