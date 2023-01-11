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Президент Израиля пригласил президента Турции посетить свою страну

Президент Израиля пригласил президента Турции посетить свою страну

Президент Израиля Ицхак Герцог пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана посетить еврейское государство. Это заявление он сделал в среду, в ходе приема в Иерусалиме верительных грамот у нового посла Турции Шакира Озкана Торунлара.

"Президент Эрдоган в прошлом году подчеркивал в беседах со мной и публично важность партнерства между Израилем и Турцией, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью как президент Государства Израиль, чтобы пригласить президента Эрдогана посетить Израиль, что, я уверен, будет способствовать углублению связей и сотрудничества между нашими странами", - приводит слова Герцога его пресс-служба.

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