В Северной Осетии двух сотрудников налоговой службы подозревают в вымогательстве 2 млн рублей

11 янв. 14:52

Заместитель руководителя УФНС по Северной Осетии и начальник отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок управления подозреваются в вымогательстве 2 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

Следствие полагает, что в ноябре-декабре 2022 года индивидуальный предприниматель по требованию подозреваемых приходила в административное здание налоговой службы, где у нее требовали крупную взятку за непривлечение к налоговой ответственности.

Действуя в рамках оперативного эксперимента в помещении служебного кабинета подозреваемого, предприниматель передала заместителю руководителя УФНС взятку в сумме 2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ.

Один из подозреваемых был задержан, его заключили под стражу. Заместителю руководителю управления налоговой службы удалось скрыться, она была объявлена в федеральный розыск.