Азербайджан впервые в истории назначил посла в Израиль

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил посла в Израиль. Им стал Мухтар Мамедов.

"На основании пункта 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики постановляю:

Назначить Мухтара Мамед оглы Мамедова Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Государстве Израиль", - говорится в тексте Указа, подписанного главой Азербайджана.

40-летний Мухтар Мамедов родился в Баку, в 2005-2013 годах он работал в МИД Азербайджана, в 2009-2013 годах – в посольстве Азербайджана в Бельгии, с 2013 года – в министерстве науки и образования. С 29 апреля 2021 года он являлся замминистра науки и образования.

Посольство планируется открыть в текущем 2023 году.

Отношения Азербайджана и Израиля находятся на высоком уровне: две страны давно стали стратегическим союзниками. Это партнерство глубокое и охватывает самые разные области, и одна из них - безопасность, так что позиция Израиля по карабахскому вопросу была однозначной: Израиль поддерживает территориальную целостность Азербайджана, - сообщил ранее посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Две недели назад азербайджанская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Фаризом Рзаевым провела рабочий визит в Израиль, в ходе которого состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Израильскую сторону представлял на переговорах глава политического директората МИД Израиля, посол Ализа Бин Нун. Стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы развития в политической, экономической и гуманитарной сферах двусторонних отношений, а также обсудили практические вопросы, связанные с открытием посольства Азербайджана в Израиле.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак, в Израиле с большим энтузиазмом ожидают открытия посольства Азербайджана.

"Это очень важно для всех нас, выходцев из Азербайджана, особенно в моральном плане – и воспринимается как необычайно значимое событие и демонстрация дружественных отношений между государствами. В то же время, маловероятно, что в политических и экономических контактах Израиля и Азербайджана что-то изменится с открытием посольства, ведь на протяжении 30 лет у наших стран всегда было великолепное сотрудничество и в экономике, и в военной сфере и разведке, и в области энергетической безопасности. Эти связи постоянно и успешно развивались, несмотря на то, что посольство отсутствовало", - сказал он.

"В этом году добавилась еще одна область сотрудничества – продовольственная безопасность. Подписаны масштабные договора о совместном выращивании различных сельхозпродуктов в Карабахе, на восстанавливаемых землях. Между министерствами образования идет тесное взаимодействие. Потому неслучайно, что у назначенного посла Мухтара Мамедова предыдущей должностью был именно замминистра образования, ведь это ведомство непосредственно сотрудничает с правительством Израиля. Я думаю, это как раз та кандидатура, которая будет в посольстве Азербайджана в Израиле на своем месте. В любом случае, от этого события надо ожидать только хорошего", - подчеркнул Лев Спивак.