Коммунальщики Ставрополья перешли на работу в усиленном режиме

11 янв. 14:53

Непогода привела к перебоям в работе коммунальной отрасли, в связи с чем губернатор Ставрополья Владимир Владимиров дал ряд поручений. В частности, призвал коммунальные службы работать в усиленном режиме, а глав территорий – следить за состоянием дорог.

«Расчистили от снега трассу «Минводы – Кисловодск». За состоянием дорог в муниципалитетах глав прошу следить отдельно и оперативно реагировать на жалобы, устранять снежные заносы», - сказал он.

Далее Владимиров сообщил, что сейчас специалисты восстанавливают работу электросетей в Предгорном и Шпаковском округах, уже налажена подача воды в Невинномысске.