Сильный ветер создал проблемы в Западной Грузии

11 янв. 14:35

В Западной Грузии борются с последствиями сильного ветра, в результате которого повалены деревья и повреждены крыши домов, информирует пресс-служба районной администрации Поти, уточняя, что технические бригады компании "Энерго-про-Джорджия" уже ведут восстановительные работы.

Также сообщается, что в некоторых районах Поти ветер снес крыши домов, а поваленные деревья перекрыли автомобильную дорогу.

Также из-за непогоды без крыш осталась часть домов жителей Зугдидиского района.

Синоптики прогнозируют, что 11 января в Поти ожидается усиление ветра, на набережной объявлено штормовое предупреждение. В течение трех дней ожидается непогода, а в субботу погода прояснится, передает Sputnik Грузия.