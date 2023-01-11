Иран сосредоточит свой флот в Панамском заливе

11 янв. 14:21

Уже до конца марта нового 2023 года Иран планирует расширить свое присутствие до Тихого океана, а его флот впервые будет сосредоточен в районе Панамского залива, - заявил сегодня командующий Военно-морским флотом Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани.

"До сегодняшнего дня мы расширили наши позиции на все стратегические проливы мира за исключением только двух районов… мы планируем в этом году расширить наше присутствие на Панамский залив", - цитирует слова адмирала иранское информационное агентство Mehr, передает РИА Новости.

"Если сегодня мы уже базируемся в Индийском и Атлантическом океане, то в этом году мы расширим наше присутствие и на Тихий океан", - отметил Шахрам Ирани.

В структуре ВМФ Ирана уже сформировано три штаба командования, каждый из которых отвечает за одну из океанских акваторий, - добавил высокопоставленный военный.