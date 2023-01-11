Крещение в Москве пройдет без аномальных морозов

11 янв. 13:57

Сильных морозов на Крещение в столице в этом году не ожидается, - сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Преобладающая температура будет слабо отрицательная… крещенских морозов не предвидится, вот сейчас так видится синоптический процесс на конец второй декады января", - рассказала Позднякова, передает РИА Новости.

В отдельные дни на следующей неделе возможен снег, от небольшого до умеренного, но, вероятнее всего, он будет идти только в начале недели, - добавила синоптик.