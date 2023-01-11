"Осетинский Диснейленд" стал приоритетным для развития региона

11 янв. 13:53

Рекреационный комплекс "Алания парк", который откроется летом 2023 года, вошел в перечень "прорывных" проектов для развития республики, - сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии.

Глава региона Сергей Меняйло сегодня побывал на территории строящегося с 2020 года парка развлечений на Лысой горе, который должен войти в число крупнейших в мире. Уже летом здесь появятся колесо обозрения и канатная дорога, откроются экологические тропы. Также на территории "осетинского Диснейленда" проложили почти все необходимые инженерные коммуникации, - передает "АиФ-Ставрополье".

Позже здесь откроют горнолыжную трассу для круглосуточного катания, гостиницы, рестораны, маршруты для горных велосипедов, а в парке аттракционов будут предусмотрены развлечения для всей семьи, спортивные площадки и место для спокойного отдыха, что, безусловно, станет новой точкой притяжения туристов.