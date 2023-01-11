В Сочи стартует горнолыжный квест 

11 янв. 13:53

Около 10 тыс человек станут участниками горнолыжного квеста, который пройдет в рамках зимнего фестиваля в Сочи.

"Один из самых масштабных зимних фестивалей состоится на курорте с 28 января по 4 февраля. Центральным пунктом программы Rosafest будет горнолыжный квест, где ожидается участие около 10 тыс. игроков", - сообщили ТАСС в пресс-службе курорта Роза Хутор в среду.

Подробности игры не раскрываются, однако стало известно, что победитель получит 500 тыс рублей. Также участникам обещают неделю бесплатных тренировок на специально подготовленной трассе, которая завершится соревнованиями.