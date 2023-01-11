Тбилиси засыпало снегом и солью

11 янв. 13:52

Более тысячи тонн технической соли посыпано на дорогах грузинской столице, информирует пресс-служба мэрии столицы.

Это связано с продолжающимся третий день в грузинской столице снегопадами.

По словам руководителя компании "Тбилсервис групп" Давида Пачулия, сейчас приоритет – это очистка центральных улиц и проспектов, чтобы общественный транспорт мог беспрепятственно передвигаться.

«Что касается второстепенных улиц и переулков, то компания активно сотрудничает с патрульной полицией и транспортной компанией и оперативно реагирует на вызовы жителей города», - приводит слова Пачулия Sputnik Грузия.

В очистительных работах участвуют около 200 сотрудников и 30 единиц техники