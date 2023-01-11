Кремль: без согласия Баку ничьих миротворцев в Карабахе не будет

11 янв. 13:15

Желание властей Армении обратиться в Совет безопасности ООН о вводе в Азербайджан международных миротворцев обсуждается на рабочем уровне между Москвой и Ереваном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван не исключает обращения в Совбез по вопросу мандата миротворцев ООН.

"На различных уровнях постоянно идут контакты, безусловно, эта тема неоднократно была на повестке", - сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что для решения данного вопроса необходимо согласие Азербайджана. "Понятно, что любые вещи могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта", - цитирует пресс-секретаря российского лидера "Интерфакс".