Афганистан показал свой первый спорткар (ФОТО, ВИДЕО)

11 янв. 13:24

Афганистан заявил о создании первого в мире спортивного автомобиля отечественного производства, который способен составить международную конкуренцию: он получил название Mada 9 и будет выставлен на выставке в Катаре.

Инженер-разработчик и сотрудник компании автомобильного дизайна Entop Мухаммад Риза Ахмади сообщил, что Mada 9 разрабатывалась командой из 30 человек в течение пяти лет в Центре технического и профессионального образования "Наувари" в Афганистане при финансовой поддержке и содействии министерства информационных технологий Афганистана и Инновационного центра Афганистана, - , передает "Казинформ" со ссылкой на ToloNews.

"Особенность этой машины в том, что она сделана в Афганистане, и в мире не было создано ни одной такой машины. Афганистан был страной, известной войнами, конфликтами и нищетой, но теперь здесь появилось такое средство", - рассказал Ахмади, отметив, что у спорткара уникальный дизайн, а сам он прочный и легкий.

"Мы произвели его для конкуренции на международных рынках и надеемся получить соответствующие предложения", - добавил Ахмади.

Мир был потрясен, узнав, что автомобиль был произведен в Афганистане, после того, как его изображения стали вирусными в Интернете, - отметил директор Афганского центра профессионально-технического образования и инноваций Мавлави Гулам Хайдар Шахамат, добавив, что автомобиль еще не полностью завершен, и ожидается, что он будет показан во всех провинциях страны.

Впервые спорткар был выставлен на обозрение в декабре 2022 года во время первого снегопада, в социальных сетях его тут же окрестили "национальным эквивалентом Bugatti".