На российский авиарынок выходит кувейтская Jazeera Airways

11 янв. 12:51

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways анонсировала запуск рейсов в Москву со 2 февраля, - сообщает АТОР.

Рейсы авиакомпании будут выполняться из Эль-Кувейта в Домодедово по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам. Лайнер Airbus A320-200 вместимостью 174 кресла в эконом-классе будет вылетать из столицы Кувейта в 18.40, прибытие в российскую столицу он прибудет в 23.45. Обратный вылет 0.30, прилет в Эль-Кувейт в 5.35 по местному времени. Перелет продлится пять часов, - передает РИА Новости.

Перевозчик нацелен на транзитный поток из России и готов "удовлетворить растущий спрос на рейсы в регион Ближнего Востока и за его пределы".

Туроператоры и эксперты авиаотрасли удивлены амбициозными планами авиакомпании: на отечественном рынке уже переизбыток рейсов на Ближний Восток, к тому же маршрутная сеть перевозчика не слишком востребована у россиян. Впрочем, предложения авиакомпании могут быть интересны деловым путешественникам, направляющимся в Индию, а также паломникам, летящим в Саудовскую Аравию.

Туроператоры ждут спецтарифов от новичка и называют действующую цену в 43 тыс рублей за перелет в оба конца высокой.