Морвокзал в Сочи незаконно распродавали под апартаменты

11 янв. 12:46

В здании морского вокзала "Хоста" в Сочи незаконно распродавались помещения под апартаменты.

Объявление о продаже апартаментов бизнес-класса в здании морвокзала обнаружили сотрудники управления муниципального земельного контроля администрации Сочи.

"Участок имеет вид разрешенного использования "Водный транспорт" и не предназначен для строительства жилых помещений, разрешение на реконструкцию здания не выдавалось. Информация по факту незаконной реализации апартаментов направлена администрацией города в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе администрации курорта.