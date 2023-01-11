Почти 200 грузовиков ждут очереди на Керченскую переправу

11 янв. 12:23

В очереди на Керченскую переправу стоят 197 машин. С 17:45 10 января работа паромной переправы приостановлена по погодным условиям.

Автомобили ждут возможности переправиться на накопительной парковке в поселке Ильич. В очереди в основном грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Для ожидающих водителей работает столовая, открыты пункты обогрева.

Керченская паромная переправа начала работать с 9 октября, за это время перевезено более 45 тыс транспортных средств и 61 тыс пассажиров. За прошедшие сутки паромы «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 316 автомобилей и 410 пассажиров.