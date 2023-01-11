Минздрав РФ не видит дефицита лекарств в российских аптеках

11 янв. 12:20

Ситуация с производством и поставками лекарств в России в настоящее время стабильна, - заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев.

"Объемы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют, а по отдельным позициям превосходят среднегодовые. Минздрав в режиме реального времени контролирует наличие в аптеках жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, оперативно взаимодействует с Минпромторгом и другими федеральными органами власти по профилактике задержек производства или импорта лекарственных средств", - рассказал Глаголев, передает РИА Новости.

В период подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями отмечался значительный подъем спроса на соответствующие группы препаратов, с которым поставщики и производители лекарств эффективно справляются путем увеличения объемов производства и поставок, - отметил чиновник.

"Отсутствие отдельных торговых наименований в конкретных аптеках в период повышенного спроса носит кратковременный характер. При этом на рынке присутствуют аналоги, не уступающие по своей терапевтической эффективности", - добавил Глаголев.

Напомним, ранее в Росздравнадзоре сообщали, что из-за повышенного спроса на отдельные лекарства могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, принимаются меры по решению проблемы.