В России впервые почти за четыре года зарегистрирован новый банк

11 янв. 12:05

ЦБ РФ зарегистрировал новый банк впервые с марта 2019 года.

"Банк России принял решение о государственной регистрации ООО "Банк Точка" (г. Москва) и выдаче ему универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Лицензию организация получит после оплаты уставного капитала ООО "Банк Точка", уставный капитал составляет 3,6 млрд рублей.Новый банк в основном будет заниматься предоставлением дистанционных услуг и сервисов субъектам малого и среднего бизнеса.

Всего в России 225 банков с универсальной лицензией.