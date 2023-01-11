ВЦИОМ: Камила Валиева стала спортсменом 2022 года

11 янв. 11:52

Фигуристка Камила Валиева признана россиянами спортсменом 2022 года, показа опрос ВЦИОМ.

"Содержательный ответ на вопрос о спортсменах минувшего года смогли дать треть россиян. На первом месте - олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева (7%). Далее следуют лыжник Александр Большунов (5%) и хоккеист Александр Овечкин (4%)", - говорится в результатах опроса.

В топ попали еще две фигуристки - Анна Щербакова и Александра Трусова. Каждая из них получила по 2% голосов соотечественников. "Таким образом, в ответах россиян отмечается некоторый перекос в пользу фигуристов - в общей сложности бывших и действующих чемпионов в этом виде спорта назвали 14%", - отметили в пресс-службе ВЦИОМ.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 24 и 27 декабря, участие в нем приняли 1,6 тыс россиян старше 18 лет.