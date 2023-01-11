Жителям двух районов Сочи вернули воду

11 янв. 11:51

Коммунальщики Сочи устранили аварию на магистральном водоводе, оставившую без воды жителей двух районов города, - сообщает пресс-служба водоканала города-курорта.

В ходе ремонта работники водоснабжающей организации заменили около трех метров аварийного трубопровода, работа оборудования насосных станций выведена на штатные показатели, идет наполнение системы, - передает "АиФ-Юг".

Окончательно водоснабжение стабилизируется сегодня в течение дня, а пока для населения продолжает действовать подвоз воды.