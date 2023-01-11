Дорожные службы Ставрополья открыли трассу Минводы-Кисловодск

11 янв. 11:27

Движение всех видов транспорта по участку федеральной трассы "Минеральные Воды - Кисловодск" в Ставропольском крае возобновили после ограничений из-за непогоды, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона.

"Автодорога "Минеральные Воды - Кисловодск" в 10:30 открыта для движения, а семь единиц спецтехники продолжают работу. Восемь экипажей ДПС спецбатальона сопровождают транспорт, чтобы ограничить скорость движения и предупредить возможные аварии, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, движение для всех видов транспорта на федеральной трассе "Минеральные Воды - Кисловодск" из-за сильного ветра и снежных заносов было временно ограничено с 17:30 мск накануне.