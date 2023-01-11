COVID-19 выявлен у 4,2 тыс россиян

11 янв. 11:21

В России за минувшие сутки выявили 4 201 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 678, в Санкт-Петербурге - 335, в Подмосковье - 158. В Краснодарском крае - 41, в Ставропольском крае - 20, в Крыму - 16, в Дагестане - 20, в Кабардино-Балкарии - 0, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 1, в Чечне - 2, в Северной Осетии - 3, в Ингушетии - 1.

Общее число инфицированных в России достигло 21 836 969.

Госпитализированы за сутки 900 человек. Выздоровели за сутки 5 122 человека, с начала пандемии - 21 258 733.

Умерло за сутки 46 человек, за все время - 394 214.