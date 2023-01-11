В Москву придет оттепель

11 янв. 11:19

Потепление до нуля градусов, по предварительному прогнозу, начнется в Москве уже к воскресенью, 15 января, сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Температура с каждым днем будет расти и будет становиться все теплее. К нулю мы приблизимся, по прогнозам, к 15 числу [января]", - приводит слова собеседницы ТАСС.

По ее словам, в среду в Москве будет облачно, небольшой снег, преимущественно во второй половине дня. "Максимальная температура [в столице] - от минус 7 до минус 9 градусов, в Подмосковье - 6-11 градусов мороза. Ветер южный, 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать, в конце дня составит 757 мм ртутного столба, что по-прежнему выше нормы", - сказала она.