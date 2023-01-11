Баку: Лачинская дорога открыта для карабахских армян

11 янв. 11:00

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, - сообщили сегодня в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе беседы стороны обсудили повестку сотрудничества между двумя странами и текущую ситуацию в регионе, и Джейхун Байрамов отметил, что, несмотря на ряд конструктивных инициатив азербайджанской стороны, связанных с нормализацией азербайджано-армянских отношений в постконфликтный период, этот процесс постоянно срывался из-за различных провокаций со стороны Армении. Акцент был сделан на грубом нарушении Арменией обязательств по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и фактах использования Лачинской дороги в целях военных провокаций, в том числе - незаконной перевозки и установки мин, незаконной экономической деятельности и разграбления природных ресурсов и незаконного перехода через Лачинскую дорогу в Карабах граждан третьих стран.

Что касается требований участников акции протеста гражданского общества экоактивистов Азербайджана на Лачинской дороге против незаконной деятельности, которая длилась около 30 лет и усилилась в последнее время, то они до сих пор не выполнены.

Утверждения армянских националистов о том, что якобы в результате перекрытия Азербайджаном Лачинской дороги карабахские армяне попали в "блокаду", и что в регионе произошла "гуманитарная катастрофа", совершенно необоснованны, - отметил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства, доведя до сведения Донфрид, что по дороге ежедневно курсируют автомобили Международного комитета Красного Креста, российского миротворческого контингента и другие транспортные средства гуманитарного назначения. В то же время лица, представляющие себя лидерами карабахских армян, препятствуют местному населению использовать Лачинскую дорогу, несмотря на заявления азербайджанской стороны об отсутствии препятствий для свободного передвижения по дороге карабахских армян и намерении Азербайджана в случае необходимости оказать им помощь.

Азербайджанская сторона настроена на диалог и всегда готова наращивать усилия для установления мира в регионе, - заверил Джейхун Байрамов.