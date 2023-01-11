Глава МИД Ирана оценил визит спикера парламента в Турцию

11 янв. 10:57

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подвел итоги визита спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа в Турцию.

Напомним, в ходе поездки в Турцию Галибаф принял участие в 13-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как отметил глава иранского внешнеполитического ведомства, участие Галибафа в трехсторонней встрече спикеров парламентов Ирана, Турции и Азербайджана помогло устранению недоразумений между Тегераном и Баку, передает агентство IRNA.

"Визит спикера парламента в Турцию для участия в сессии АПА играет важную роль в продвижении дипломатических целей страны посредством парламентской дипломатии", - сказал Абдоллахиян.