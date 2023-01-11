Росздравнадзор сообщил о проблемах с поставками некоторых лекарств

11 янв. 10:58

Возможны задержки в доставке некоторых препаратов в аптеки в связи с повышенных спросом, принимаются меры по решению проблемы, информирует в среду Росздравнадзор.

"В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Дистрибьюторы меняют логистические пути для оперативной доставки лекарств в аптеки, добавили в Росздравнадзоре.

Отмечается, что на фоне сложившейся ситуации, некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам внести предоплату до 100% за доставку необходимого лекарственного средства.