Казахстан введет госрегулирование цен на газ

11 янв. 10:52

Депутаты мажилиса Казахстана сегодня в первом чтении одобрили поправки по вопросам процессов регулирования оборота сжиженного газа.

Законопроект предполагает введение госрегулирования розничных цен на сжиженный нефтяной газ, изменение порядка госрегулирования цен при оптовой реализации СНГ, прозрачное формирование цен на СНГ, а также подготовку процесса регулирования рынка к полной автоматизации и внесению в информационную систему министерства энергетики страны.

"Законопроект - это подготовка порядка регулирования к максимальной автоматизации и цифровизации. Именно современные технологии и сокращение человеческого фактора могут обеспечить полную прозрачность отрасли", - пояснила член комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса Екатерина Смышляева, передает Sputnik Казахстан.

Что касается нестабильности цен на газ, то она вызвана непрозрачностью отрасли, недобросовестным посредничеством, большими объемами теневого экспорта и, как следствие, искусственным дефицитом топлива для населения, - отметила Смышляева.

Теперь сжиженный газ вносится в перечень товаров, обязательных к оформлению сопроводительных накладных на товар. Так будет собираться информация об оптовом движении товара, добавила она.