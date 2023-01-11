Турция надеется на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной

11 янв. 10:28

Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредничестве Анкары. Об этом заявил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.

"После "зернового коридора" у нас есть намерение по открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых", - приводит его слова телеканал A Haber.

Малкоч также выразил надежду на то, что предстоящая встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины в Анкаре позволит найти пути решения для воссоединения пострадавших от кризиса гражданских лиц.