В Роспотребнадзоре назвали пять продуктов для бодрости

11 янв. 10:41

После новогодних каникул не все ощущают заряд энергии, сказываются сбитый режим и тяжелые праздничные блюда. Эксперты Роспотребнадзора уверены, взбодриться помогут некоторые продукты питания.

Стать активным помогут бананы. Этот продукт богат магнием и калием, которые необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и крепких нервов. Также в бананах содержатся витамины Е, С и В6. Доступный и питательный фрукт позволит быстро поднять уровень энергии за счет фруктозы и надолго даст чувство сытости благодаря клетчатке.

Яйца на завтрак обеспечивают энергичное начало дня, ведь они содержат железо, холин и белок, отвечающие за активную работу мозга.

Орехи богаты белком, а значит влияют на метаболизм. Кроме того, в них много меди, магния и рибофлавина, помогающего выработке энергии.

Цитрусовые также позволяют ощутить бодрость - эфирные масла заставляют мозг работать лучше, а витамин С используется организмом для синтеза нейромедиаторов - норадленалина и серотонина.

Бодрость после праздников также способна принести вода. Она насыщает тело кислородом и предотвращает обезвоживание. Часто именно обезвоженность вызывает хроническую усталость и сонливость, густая кровь не дает клеткам получать достаточное количество кислорода и питательных веществ.