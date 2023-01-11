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Стали известны самые опасные страны мира на 2023 год

Стали известны самые опасные страны мира на 2023 год

Самой опасной страной мира по количеству преступлений на каждые 100 тыс населения в 2023 году является Венесуэла. Об этом говорится в исследовании, проведенном порталом World Population Review.

В тройку самых опасных стран также входят Папуа - Новая Гвинея и ЮАР.

Специалисты отмечают, что Венесуэле совершается более 80 преступлений на каждые 100 тыс населения. Это почти в два раза больше, чем в России

На четвертом месте списка находится Афганистан, на пятом - Гондурас.

В Топ-10 также входят Тринидад и Тобаго, Гайана, Сальвадор, Бразилия и Ямайка.

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