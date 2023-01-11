Дагестан частично остался без света

11 янв. 10:07

Аварийные отключения электроснабжения из-за ветра со снегом зафиксированы в более чем 40 населенных пунктах Дагестана, без света остались 60 тыс. жителей, сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

"В Дагестане из-за непогоды без света остались 60 тыс жителей. Ветер со снегом стали причиной повреждений на воздушных линиях и перебоев в электроснабжении потребителей в более 40 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на место выехали ремонтно-восстановительные бригады, оснащенные всеми необходимыми материалами и оборудованием.